РИАМО - 16 июн. Тело молодого человека нашли на крыше электрички Александров – Москва, зацепера убило током, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Примерно в 19:06 на крыше электропоезда сообщением Александров - Москва обнаружено тело молодого человека 2000 года рождения с характерными признаками электротравмы. При осмотре у пострадавшего обнаружены перчатки, которые зацеперы зачастую используют для несанкционированного проезда», - говорится в сообщении.

Тело зацепера нашли на станции «Перловская» (городской округ Мытищи) Ярославского направления МЖД.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.