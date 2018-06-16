РИАМО - 16 июн. На подмосковной станции «Черусти» Казанского направления МЖД возобновили движение поездов по одному пути после опрокидывания вагонов с углем, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы МЖД.

Шестнадцатого июня сошли с рельсов и опрокинулись четыре вагона с углем по адресу: Московская область, городской округ Шатура, железнодорожная станция «Черусти». В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

«В 22:08 железнодорожники возобновили движение поездов на станции «Черусти» Казанского направления Московской железной дороги по одному пути. В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются на втором пути, на месте работают три восстановительных поезда», - сказал собеседник агентства.

Диспетчеры МЖД по возможности пропускают поезда в обе стороны в реверсивном режиме.

«Для возобновления движения железнодорожники убрали с рельсов вагоны, мешающие движению, и восстановили поврежденный участок железнодорожного полотна», - подчеркнул собеседник.

Он напомнил, что после происшествия диспетчеры МЖД организовали движение пассажирских и пригородных поездов по временной схеме. Поезда дальнего следования направлялись в обход станции, а пригородные поезда выполняли укороченные рейсы до станции «Кривандино».

Для перевозки пассажиров между станциями «Черусти» и «Кривандино» компания-перевозчик АО «Центральная ППК» организовала работу компенсационных автобусов.