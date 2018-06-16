РИАМО - 16 июн. Постоянное население Москвы на 1 мая 2018 года составило 12,54 миллиона человек и увеличилось по итогам января-апреля текущего года на 34,1 тысячи человек, сообщается на сайте Мосгорстата.

В Москве за четыре месяца текущего года родились 41294 человека, что на 2,9% меньше, чем за тот же период 2017 года. Число умерших за январь-апрель 2018 года увеличилось на 5,6% к уровню того же периода прошлого года – до 43104 человек. При этом естественная убыль населения составила 1810 человек против прироста 1687 человек годом ранее.

В столице за четыре месяца 2018 года зарегистрирован 20621 брак, что на 5,1% меньше, чем за тот же период 2017 года. Количество разводов за указанный период снизилось на 0,6% и составило 14422.

В Москве за четыре месяца 2018 года отмечено 285 случаев смерти детей в возрасте до одного года – на 11,7% больше, чем годом ранее. В структуре причин смерти младенцев преобладают состояния, возникающие в перинатальный период (от 28 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка) и врожденные аномалии, то есть заболевания, тесно связанные со здоровьем матери. При этом показатель смертности вырос до 64,4 с 53,7 случаев на 10 тысяч родившихся.

В январе-апреле 2018 года в Москву прибыли 101069 человек, а выбыли 65190 человек, миграционный прирост составил 35879 человек, что в 2,3 раза превышает аналогичный уровень 2017 года. Положительное сальдо миграции сохранялось за счет притока населения из других регионов России и стран СНГ.