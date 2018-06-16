РИАМО - 16 июн. На территории Московской области за последние сутки произошло порядка 20 возгораний, к их тушению привлекалось около 170 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров – 19. Спасен один человек. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 168 человек, 48 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 15 раз, при этом были спасены 16 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

В субботу сжигание порубочных остатков не запланировано.