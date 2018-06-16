РИАМО - 16 июн. В Москве и в Подмосковье в субботу ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем может прогреться до плюс 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 23-25, по области - 20-25 градусов», - говорится в сообщении.

Также ожидается ветер юго-восточного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормального. Относительная влажность воздуха - около 30%.

«Для большинства людей такая погода вполне комфортная. Однако, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может ухудшиться самочувствие из-за интенсивного роста атмосферного давления, которое окажется выше климатической нормы. В первую очередь этот фактор негативно скажется на самочувствии гипертоников и людей с нестабильным собственным давлением», - добавляется в материале.

Кроме того, в группе риска также лица, перенесшие инфаркт или инсульт, страдающие вегето-сосудистой дистонией, хронической кислородной недостаточностью, нарушениями сердечного ритма.