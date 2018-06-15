РИАМО - 15 июн. Инсталляцию в виде футбольного мяча диаметром семь метров покажут посетителям музея «Новый Иерусалим» в подмосковном городском округе Истра, арт-объект откроется 19 июня и будет доступен до 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Инсталляция выполнена в форме футбольного мяча диаметром семь метров. Внутри уникальной конструкции посетителям будет показан фильм, а по сути видеоэкспозиция об истории советского футбола: от архивных кадров начала века до документальных съемок 60-х годов, ознаменованных триумфом советской футбольной сборной. Посетители узнают о кумирах советского футбола», - говорится в сообщении.

Персонажами фильма станут художественные произведения на тему футбола, подобранные по хронологическому, жанровому и тематическому принципам. Всего покажут 17 полотен.

Как отмечается в материале, 19 июня в 13:00 в МВК «Новый Иерусалим» министр культуры Московской области Оксана Косарева и министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков приедут на торжественное открытие инсталляции.

«Ознакомиться с мультимедийной инсталляцией «Традиция. Вера. Победа» все посетители и гости музея смогут бесплатно. Помимо этого, посетить все постоянные и временные выставки музея во время чемпионата можно будет бесплатно по паспорту болельщика», - говорится в сообщении.

Ожидается, что гостями выставки-инсталляции станут Хамди Мухамед - руководитель проекта по организации пресс-центра сборной Франции, оборудованного в МВК «Новый Иерусалим», и французские журналисты, освещающие чемпионат мира по футболу.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.