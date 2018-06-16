РИАМО - 16 июн. Традиционный фестиваль сыра состоится в эти выходные в Парке ремесел на ВДНХ в Москве, в нем примут участие более 20 сыроварен из разных регионов России, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«ВДНХ и Школа сыроделия Олеси Шевчук 16 и 17 июня приглашают на IX Фестиваль сыра, который состоится на площадке перед Домом ремесел (павильон №47). На главном празднике российских сыроваров можно будет попробовать и приобрести продукцию от производителей со всей России, а также посетить бесплатные лекции и мастер-классы», - отмечается в сообщении.

На традиционном гастрономическом фестивале в Парке ремесел ВДНХ будут представлены классические сорта сыра: камамбер с белой плесенью, моцарелла, гауда, качотта и горгонзола с голубой плесенью. Гости также смогут попробовать и приобрести сыры с чесноком, паприкой и тмином, рокфор, редкие кабардинские и адыгейские белые и копченные сыры. Здесь же можно будет найти традиционные сырные блюда из кухонь различных народов: раклет с картофелем и тартифлет с беконом, сэндвичи и многое другое.

Школа сыроделия Олеси Шевчук представит фермерские сорта таледжио, шевр, валансе, ланг и камамбер. Сыроварня «Алтай» привезет итальянский скаморца, индийский панир, греческий халлуми и алтайский камамбер. Всего на площадке фестиваля свою продукцию представят более 20 сыроварен из самых разных уголков страны — от Москвы до Алтая.

17 июня в 12:00 в лектории Дома ремесел Олеся Шевчук проведет открытый мастер-класс по изготовлению домашнего адыгейского сыра. В 16:00 здесь же состоится урок по итальянскому сыру примо-сале. Особенность этих сыров в том, что им не нужно долго созревать, а процесс приготовления легко повторить в домашних условиях.

Кроме того, на площадке перед павильоном №47 столярная мастерская «СМ-47» разместит зону активностей, где будут проходить различные игры для детей и взрослых на меткость, ловкость и смекалку. А самых маленьких гостей в крытом шатре будут ждать обитатели «Городской фермы» ВДНХ — альпака и козы. Их можно будет погладить и покормить, а также сфотографироваться с ними на память.

Фестиваль будет проходить с 10:00 до 19:00, вход свободный.