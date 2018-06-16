РИАМО - 16 июн. Мероприятия к юбилею полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой пройдут в Москве с субботы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культуры.

«Шестнадцатого июня 1963 года первая женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова, легендарная «Чайка», отправилась на орбиту в космическом корабле «Восток-6». К 55-летию полета департамент культуры города Москвы, Музей космонавтики и Московский планетарий подготовили юбилейную программу», - говорится в сообщении.

В день 55-летия полета, 16 июня 2018 года, Московский планетарий подготовит для гостей специальную программу, которая расскажет о полете легендарной «Чайки» и о достижениях страны в области освоения космоса. В музее Урании, где представлены модели первых летательных аппаратов, проведут тематические авторские экскурсии, а в конференц-зале весь день будут транслировать документальные фильмы о Валентине Терешковой.

С 16 июня до 31 июля на Сретенском бульваре пройдет выставка «Чайка», покорившая космос». Слова Маяковского «Эй! Небо, сними шляпу», которые Валентина Терешкова произнесла перед полетом, навсегда вошли в историю мировой пилотируемой космонавтики. Экспозиция расскажет об этапах подготовки, тренировках и полете Терешковой в космос. Выставка организована московским Музеем космонавтики совместно с библиотекой искусств имени Боголюбова.

В Музее космонавтики в пятницу открылась выставка «Чайка», долетевшая до звезд. Выставка к 55-летию полета первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой». Посетители увидят ценные реликвии и вещи из личной коллекции космонавта, узнают неизвестные истории о ее героическом пути. Выставка будет работать до 15 июля в зале «Утро космической эры».

«В кинозале Музея космонавтики 16 июня можно посмотреть фильмы и послушать лекции о Валентине Терешковой и женщинах-космонавтах», - добавляется в материале.

Валентина Терешкова – первая в мире женщина-космонавт (1963), Герой Советского Союза (1963), летчик-космонавт СССР с позывным «Чайка», 10-й космонавт мира. Единственная в мире женщина, совершившая космический полет в одиночку. Первая в России женщина в звании генерал-майора.