РИАМО - 16 июн. Похороны кинорежиссера Станислава Говорухина состоятся в субботу на Новодевичьем кладбище в Москве, церемония прощания пройдет в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, сообщается в Twitter-аккаунте Госдумы.

Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался после длительной болезни в подмосковном санатории «Барвиха» утром в четверг.

«Прощание со Станиславом Сергеевичем Говорухиным состоится в субботу, 16 июня, в 9:00 в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. Церемония продлится до 13:00. Похоронен Станислав Говорухин будет в Москве на Новодевичьем кладбище», - говорится в сообщении.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области. В 1958 году он окончил геологический факультет Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина. Однако геологом проработал не больше года.

В 1959–1961 годах Станислав Говорухин начал карьеру в кино с должностей редактора и ассистента режиссера на Казанской студии телевидения. В 1966 году он с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа. После этого работал на Одесской киностудии художественных фильмов уже в качестве режиссера.

За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя».