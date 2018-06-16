РИАМО - 16 июн. Бестурнрникетную систему введут во всех трамваях Москвы с субботы, это позволит сэкономить время в поездке для пассажиров.

С 16 июня все московские трамваи начнут работать без турникетов. Можно входить в любую дверь, это очень экономит время в поездке.

С тех пор, как в транспорте стали убирать турникеты, количество трамвайных пассажиров выросло на 8%.

Столичные власти с 1 января этого года убрали часть турникетов в общественном рейсовом транспорте. Это коснулось автобусов особо большой вместимости. Также в бестурникетном режиме также работает 31 из 47 столичных трамвайных маршрутов. Турникеты демонтировали на популярных маршрутах, которые обеспечивают внутрирайонные и межрайонные связи, проезд к станциям метро и аэропортам, а также доступность центральных районов города. Вместе с тем там был усилен контроль за оплатой проезда, увеличен штат контролеров и количество валидаторов.