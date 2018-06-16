РИАМО - 16 июн. В столичном саду «Эрмитаж» в третий раз пройдет летний фестиваль образования и стрит-арта MuStEd Fest, на фестивальной площадке в субботу будет установлен арт-объект для «футбольных» селфи, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Главное отличие MuStEd Fest – яркие и нестандартные стрит-арт-объекты. В этот раз известный питерский стрит-арт-художник Алексей Барханов создаст объект, посвященный чемпионату мира по футболу - 2018, который как раз начнется в эти дни. Что это будет, пока неизвестно. Но, как заявили организаторы фестиваля, арт-пространство создается специально для изготовления «футбольных» селфи в Москве этим летом. За арт-процессом смогут наблюдать все желающие», - отмечается в материале.

Отдельная часть фестиваля будет посвящена детскому и семейному досугу и развитию. Для самых маленьких детей будут организованы развлекательные зоны, а для детей постарше и их родителей запланированы мастер-классы, мини-лекции и квест по парку и окрестностям.

Также гостей ждет живая музыка от различных групп, коллективов и исполнителей. За музыкальное оформление на фестивале будут отвечать The Marbless, Гринго, Liveinband, Porto Moris, San Francisco и Арсения.

MuStEd Fest уже в третий раз для горожан организует Московский городской педагогический университет (МГПУ). Первый и второй фестивали запомнились стрит-арт-сериалом «Учителя-супергерои», когда граффити-художники нанесли на стены здания МГПУ портреты выдающихся педагогов прошлого века в стиле комиксов о приключениях супергероев. Среди этих учителей были Януш Корчак, Антон Макаренко, Лев Выготский, Мария Монтессори и другие.