РИАМО - 16 июн. Движение поездов на участке Филевской линии Московского метрополитена между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет временно приостановлено в эти выходные, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Временные ограничения необходимы для ремонта путей, монтажа шумозащитных экранов и других работ в рамках реконструкции наземного участка. Для удобства пассажиров на время закрытия наземного участка Филевской линии между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник 18 июня, в 5:30», – говорится в сообщении.

В эти дни для пассажиров будут закрыты на вход и выход станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Со станции «Кунцевская» пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с «Киевской» – по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до «Международной» или «Александровского сада».

Во время закрытия наземного участка линии компенсационные автобусы КМ1 свяжут станции «Киевская» и «Кунцевская» – они будут ходить с остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».

Маршрут КМ2 соединит станции «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 до 2:00 ночи. Интервал движения не превысит двух минут.

Филевская линия — одна из старейших в Московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты порядка 60 лет назад и нуждались в ремонте. Уже завершена реконструкция вестибюлей на «Кутузовской». Строители отремонтировали четыре платформы на станциях «Фили» и «Студенческая», используя современные материалы. Установили навесы с новым светодиодным освещением и стеклянные витражи на путевых стенах, за счет чего на станциях стало светлее.

Платформы облицованы гранитом, уложена тактильная плитка для слабовидящих. На станциях размещены новые лайтбоксы с навигацией. Реконструкция пассажирской зоны на станциях «Кунцевская», «Пионерская», «Филёвский парк», «Багратионовская» близится к завершению.