РИАМО - 15 июн. Московское областное УФАС России выявило признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между ООО «Комусристар» и ООО «Стилус» с целью поддержания цен на торгах на поставку хозяйственных и канцелярских товаров для Дмитровской горбольницы, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

В ходе торгов фирмы отказались от конкурентной борьбы. ООО «Комусристар» и ООО «Стилус» подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, что привело к завышению суммы контрактов.

«По данному факту управлением возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Комусристар» и ООО «Стилус» по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции», - говорится в сообщении.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции», признается картелем и запрещается соглашение между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.