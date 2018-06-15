РИАМО - 15 июн. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в столичном аэропорту «Домодедово» не пропустили собак из-за отсутствия разрешения на ввоз и прививки против бешенства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту «Домодедово» было приостановлено оформление трех собак, поступивших из Республики Узбекистан в сопровождении ветеринарного паспорта и ветеринарного свидетельства», - говорится в сообщении.

При проведении пограничного ветеринарного контроля ведомство установило, что животные не вакцинированы против бешенства, а также отсутствует разрешение Россельхознадзора на ввоз. Животные возвращены в страну отправления.