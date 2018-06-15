РИАМО - 15 июн. Мусульмане отпраздновали Ураза-байрам почти на 40 площадках на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«В Московской области праздничные мероприятия по случаю Ураза-байрама прошли на 39 площадках в 34 муниципальных образованиях. Кроме того, в ближайшие дни в Подмосковье откроется восьмая по счету мечеть», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Духовное управление мусульман Московской области насчитывает 50 общин, из них четыре мусульманских центра. 11 марта в Пушкине открыли татарский культурный мусульманский центр. Молельные дома и культурные центры являются местом сбора и общения, где ведется работа в рамках социально значимых проектов.

Мусульманские организации Московской области активно поддерживают выполнение государственной национальной политики России. Ведется работа по патриотическому воспитанию молодежи и пропаганде здорового образа жизни.

Плещева поблагодарила Духовный совет управления мусульман Московской области за яркую и продуктивную совместную работу по патриотическому воспитанию и обучению молодежи Подмосковья, совместные экологические акции.

«В современном мире общественно-политической турбулентности очень легко потеряться. Сохраняет нас только семья, культура и вера. Это те духовные скрепы, которые связывают нас с нашей страной, с нашим Подмосковьем», - отметила она.

Ураза-байрам – исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.