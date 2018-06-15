РИАМО - 15 июн. Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена ввели в график после сбоя из-за инцидента с пассажиром, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Вечером в пятницу на «зеленой» ветке из-за инцидента с пассажиром были увеличены интервалы движения поездов. Подробности инцидента не уточняются.

«Движение на Замоскворецкой линии введено в график», - говорится в сообщении.