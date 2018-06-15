РИАМО - 15 июн. Сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии Московского метрополитена из-за инцидента с пассажиром, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«На Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром», - говорится в сообщении.

Подробности инцидента в аккаунте не уточняются.