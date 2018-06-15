РИАМО – 15 июн. Матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными Ирана и Марокко завершился со счетом 1:0, сообщает в пятницу РЕН ТВ.

«Футболисты сборной Ирана на последней минуте вырвали победу в матче с Марокко. Игра завершилась со счетом 1:0. Причем гол в свои ворота забил марокканский футболист. Мяч в добавленное ко второму тайму время забил в свои ворота форвард Азиз Бухаддуз», - говорится в сообщении.

В следующем матче 20 июня марокканцы сыграют с командой Португалии, а сборная Ирана в этот же день встретится с командой Испании.

Накануне в первом матче ЧМ-2018 сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0. Первая игра мундиаля проходила на столичном стадионе «Лужники», на трибунах которого за матчем следили более 78 тысяч зрителей.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.