РИАМО - 15 июн. В Солнечногорском районе Подмосковья отремонтируют 60 участков региональных и муниципальных дорог протяженностью свыше 100 километров в этом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Программой 2018 года в Солнечногорском районе запланирован ремонт 24 участков региональной сети автодорог общей протяженностью порядка 70 километров и 36 участков муниципальной сети автодорог протяженностью свыше 30 километра», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Игорь Тресков.

В этом году объем софинансирования на ремонт муниципальных автодорог в Солнечногорском районе составил 199 миллионов рублей, что почти в 50 раз выше объема субсидии из регионального дорожного фонда прошлого года.

По итогам голосования на портале «Добродел» в муниципалитете отремонтируют девять участков автодорог: «Пятницкое шоссе - поселок Андреевка»,«Горетовка - Общественник», «Пятницкое шоссе - Ожогино», «Поварово - Белавино», «М-10 «Россия» - Менделеево», «М-10 «Россия» - Дурыкино – Балкашино - Никольское», город Солнечногорск, улица Обуховская, «Солнечногорск – Скородумки», Пятницкое шоссе-санаторий «Лесное озеро».

«Полный комплекс работ: устройство асфальтобетонного покрытия и обочин, нанесение дорожной разметки завершен на четырех участках: «М-10 «Россия -Сенеж» со 2 километра по 5,2 километра, Пятницкое шоссе с 20 километра по 22,1 километра и в городе Солнечногорск на улице Островского с 0 километра по 0,4 километра и на улице Октябрьская с 0 километра по 0,5 километр», - сообщил генеральный директор ГБУ МО «Мосавтодор» Владимир Цыцулин.

Наибольший объем работ - порядка 13 километров – ожидает участок автодороги «Тимоново-Заовражье».

В 2017 году в Солнечногорском районе было отремонтировано порядка 49 километров региональной и муниципальной сети автодорог. Протяженность всей дорожной сети муниципалитета составляет порядка 590 километров. Таким, образом, за два года в Солнечногорском районе дорожники обновят 26% от всей улично-дорожной сети района.

Весь дорожный ремонт в Московской области планируется завершить в сентябре.