РИАМО - 15 июн. В Подмосковье продолжают следить за развитием ситуации с инфекциями, которые передаются через укусы клещей, свыше 3 тысяч человек уже прошли вакцинацию от клещевого энцефалита, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, проводятся акарицидные обработки. Площадь обработок составила более 2 тысяч гектаров. Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, на сегодняшний день в Московской области привито более 3 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Проводятся лабораторные исследования клещей, присосавшихся к людям и собранным на территории Московской области на наличие в них возбудителей: вирусного клещевого энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза человека.

В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, проводится влажная дезинсекция территорий инсектоакарицидными препаратами. Площадь обработок составила более 2 тысяч гектаров, говорится в сообщении.

Дезинсекции территории специалисты надзорного ведомства уделили особое внимание перед открытием детских летних лагерей. В 2018 году запланирована и осуществлена обработка около 1,5 тысяч гектаров.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о мерах профилактики, которая заключается в минимизации риска попадания клеща на тело человека.

«Людям, собирающимся в лес, парк следует одеваться в светлую одежду (для быстрого обнаружения клещей), а также одежду которая максимально закрывает тело: рубашка с длинным рукавом, штаны с резинкой на лодыжке, шарф на шее, капюшон или кепка на голове (для создания клещам препятствия к доступу к поверхности тела человека)», - говорится в сообщении.

Помимо этого, они рекомендуют обрабатывать одежду репеллентами, отпугивающими клещей. А в случае обнаружения клеща на теле, специалисты советуют немедленно обратится в медицинскую организацию.