РИАМО - 15 июн. На Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице в Москве 16 и 17 июня из-за временного закрытия участка Филевской линии метро будут организованы выделенные полосы для общественного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

16 и 17 июня будет приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Временные ограничения необходимы для ремонта путей, монтажа шумозащитных экранов и других работ в рамках реконструкции наземного участка.

«Для удобства пассажиров на время закрытия наземного участка Филевской линии между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 18 июня, в 05:30», - говорится в сообщении.

Для организации приоритета передвижения общественного транспорта в эти выходные дни будут работать выделенные полосы на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице.

ЦОДД убедительно просит автомобилистов смотреть на знаки и не выезжать на выделенные полосы для общественного транспорта.