РИАМО - 15 июн. Посетители «Аптекарского огорода» в Москве смогут принять участие в параде ботаников «Вампиры и доноры», который состоится 23 июня, говорится в сообщении пресс-службы ботанического сада МГУ.

«За несколько часов до грандиозного вечернего бала цветов «Сон в летнюю ночь» 23 июня с шедеврами музыки барокко и фейерверком под открытым небом в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» впервые в истории пройдет парад ботаников «Вампиры и доноры», - говорится в сообщении.

Посетители и участники парада смогут примерить на себя тот наряд, который им ближе по характеру и настроению. Каждый желающий сможет предстать в образе роскошной красавицы, чудовища, командира, начальника и других персонажей. Начало мероприятия - в 14:00.

Для участия в параде необходимо приехать на его репетицию 21 июня в оранжерейный комплекс и выбрать себе костюм.

«Согласно ботанике, растения делятся на две группы: на растения-вампиров и растения-доноров. Одни прекрасно стоят в кадках городских поликлиник и собесов, другие примостились на подоконниках детсадов и спален молодых девиц. Третьи являются одновременно и украшением, и лекарством от насморка, бронхита, головной боли, тоски и агрессии», - сказал художник, автор проекта Дмитрий Цветков.

Он добавил, что в отличие от природы, человек одновременно может быть и вампиром, и донором.

«Утром 21 июня я привезу в костюмерную Пальмовой оранжереи около 50 костюмов. Мы проведем репетицию, и каждый выберет себе тот наряд, который ему понравится», - заключил Цветков.