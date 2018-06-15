РИАМО - 15 июн. Церемония открытия мечети «Нурулла - Свет Аллаха» состоится в подмосковном Солнечногорске 17 июня, говорится в сообщении пресс-службы Духовного управления мусульман Московской области.

«Семнадцатого июня 2018 года в 11:00 в городе Солнечногорске Московской области состоится открытие мечети «Нурулла - Свет Аллаха» с участием председателя Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтия шейха Равиля Гайнутдина», - говорится в сообщении.

В мероприятии также примут участие председатель Духовного управления мусульман Московской области, член Общественной палаты Московской области муфтий Рушан Аббясов, руководство правительства Московской области, глава Солнечногорского района, представители традиционных религий страны, а также руководители и представители дипмиссии арабо-мусульманского мира.

В рамках открытия мечети будет представлена уникальная фотовыставка «Ислам в России». Начало торжественного открытия в 11:00. Адрес: Московская область, город Солнечногорск, улица Екатерининская, дом 1.