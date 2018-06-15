РИАМО - 15 июн. В международном аэропорту «Шереметьево» на втором этаже многоуровневого паркинга терминала D открылась комфортная клиентская зона сервиса каршеринга «Яндекс.Драйв», говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Пассажиры и гости «Шереметьева», предпочитающие услуги каршеринга, с пятницы могут оперативно найти или оставить автомобиль сервиса «Яндекс.Драйв» на выделенной парковке в паркинге терминала D. Парковка рассчитана на 20 машино-мест и располагает зоной отдыха, в которой можно провести время и подготовиться к вылету или поездке», - говорится в сообщении.

При отсутствии мест машину можно оставить в общей зоне парковки, при этом все услуги lounge-зоны будут доступны. В будущем в зоне сервиса «Яндекс.Драйв» появятся автоматы с бесплатными для пользователей каршеринга кофе и водой.

Каршеринг – один из самых популярных в настоящее время сервисов по аренде автомобилей. В Химках он является неотъемлемой частью реализации программы «Умный город». Так, в этом году муниципалитет стал первым в регионе, где стали доступны услуги каршеринга компании BelkaCar. Автопарк насчитывает более 1,4 тысячи авто, среди которых представлены также модели бизнес-класса.

Каршеринговый сервис позволяет людям находить доступные автомобили рядом с собой и арендовать их через мобильное приложение. Сервис работает по концепции «все включено» – то есть оплата парковки, бензина и страховки уже включены в стоимость услуги.