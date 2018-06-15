РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. За два дня жители городского округа Люберцы во Дворце спорта «Триумф» защитили более 660 проектов, представленных на губернаторскую премию «Наше Подмосковье», сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Тринадцатого и 14 июня во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах проходила защита проектов, представленных жителями на губернаторскую премию «Наше Подмосковье». Всего 667 наших горожан пришли и представили свои проекты на суд комиссии», - сказал Ружицкий.

Он напомнил, что всего жители Люберец зарегистрировали на сайте 1 887 проектов на премию «Наше Подмосковья». Из них в номинацию «Инициатива» поданы 1 801 проект, «Команда» - 70, «Объединение» - 11, «Сообщество» – пять.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. Премия присуждается за реализованные социальные проекты, направленные на развитие области. За пять лет в конкурсе приняли участие более 150 тысяч человек и 10 тысяч стали лауреатами. Они получили денежные премии в размере до 500 тысяч рублей.