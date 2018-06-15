РИАМО - 15 июн. Московское УФАС России возбудило дело в отношении интернет-провайдера Seven Sky (ЗАО «Искрателеком») за распространение неэтичной рекламы, сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

Компания запустила рекламу с изображением расставленных женских ног и текстом: «Интернет-тариф доступный», «Твердая цена!».

«Использование в рекламе непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений недопустимо. Члены экспертного совета по применению законодательства о рекламе и антимонопольного законодательства в части недобросовестной конкуренции при Московском УФАС России придерживаются мнения, что такая реклама нарушает этические нормы», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, рассмотрение дела назначено на 28 июня.