РИАМО - 16 июн. В ночь с субботы на воскресенье Московское центральное кольцо (МЦК) и столичная подземка будут работать до 03:00 в связи с проведением самого позднего матча чемпионата матча по футболу FIFA 2018.

Восьмой матч группового этапа чемпионата мира между командами Хорватии и Нигерии пройдет в субботу в Калининграде. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Чтобы в столице болельщики успели вернуться домой после просмотра игры в фан-зоне на Воробьевых горах, в баре или в гостях, все станции метро и МЦК будут открыты до трех часов ночи.

В период мундиаля подземка и МЦК продлят свою работу еще трижды, в дни проведения вечерних матчей в Москве, которые начнутся в 21:00. Станции будут открыты для входа пассажиров до 03:00 в ночь с 27 июня на 28 июня, с 3 июля на 4 июля и с 11 июля на 12 июля.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.