РИАМО - 16 июн. Седьмой матч группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными Аргентины и Исландии пройдет в субботу на столичном стадионе «Спартак», встреча начнется в 16:00.

В связи с проведением матча в субботу запрещено движение без пропуска по следующим улицам на северо-западе Москвы: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом, Сходненский тупик.

Кроме того, в день игры действуют ограничения на стоянку и остановку транспортных средств на Волоколамском проезде, проезде Стратонавтов и улице Летной.

Данные ограничения введены в соответствии с требованиями FIFА в целях упорядочивания движения транспорта и организации необходимых по стандарту пешеходных зон. Местные жители, получившие пропуск в префектуре СЗАО, смогут подъезжать к своим домам без ограничений.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.