РИАМО - 15 июн. Московское областное УФАС России решило, что сведения в отношении ООО «Драйвпроект» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГБУ МО «Мосавтодор» в отношении ООО «Драйвпроект» для включения в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения госконтракта. Контракт подразумевал оказание услуг по внесению изменений в существующие проекты организации дорожного движения на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Московской области.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес ООО «Драйвпроект» проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок общество не представило подписанный проект государственного контракта и документ об обеспечении его исполнения в соответствии с законом о контрактной системе, в связи с чем ГБУ МО «Мосавтодор» поступило уведомление об уклонении ООО «Драйвпроект» от заключения государственного контракта», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России фирма не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные сроки.

Выслушав доводы участников и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России, руководствуясь статьями закона о контрактной системе, пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Драйвпроект» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.