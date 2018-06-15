РИАМО - 15 июн. Самолеты авиаперевозчика «Победа» будут совершать рейсы по маршруту Москва – Шарджа в ОАЭ, следует из размещенных на сайте Росавиации материалов межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам.

По данным на сайте, авиакомпания планирует летать в Объединенные Арабские Эмираты семь раз в неделю.

«Победа» — российская бюджетная авиакомпания, 100% дочернее предприятие «Аэрофлота», базируется в московском аэропорту «Внуково». Основана 16 сентября 2014 года взамен прекратившего полеты из-за санкций Евросоюза «Добролета».

«Победа» в настоящее время выполняет полеты на 20 самолетах Boeing 737-800. Парк до конца года будет увеличен на четыре новых самолета Boeing 737-800.