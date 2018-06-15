РИАМО - 15 июн. Трансляции матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 показывают во всех исправительных учреждениях Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы управления ФСИН России по Московской области.

«В период проведения чемпионата мира по футболу в исправительных учреждениях УФСИН России по Московской области организованы телевизионные трансляции матчей FIFA 2018», - говорится в сообщении.

Так, 14 июня для осужденных был организован просмотр торжественной церемонии открытия мундиаля и первого матча между сборной России и командой Саудовской Аравии.

Все трансляции соревнований проходят в подразделениях УФСИН в соответствии с распорядком дня учреждений, а в случаях, когда игры состоятся в позднее время, осужденным будет предоставлена возможность просмотра передач в записи.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.

Накануне в первом матче ЧМ-2018 сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0. Первая игра мундиаля проходила на столичном стадионе «Лужники», на трибунах которого за матчем следили более 78 тысяч зрителей.