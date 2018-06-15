РИАМО - 15 июн. Активисты проекта «Безопасная столица» проведут рейды по выявлению недобросовестных таксистов, которые завышают цены при обслуживании иностранных туристов в Москве, сообщил РИАМО в пятницу координатор движения Антон Акишин.

«Нет, мы только хотим начать заниматься этим (проверить таксистов на соблюдение цен - ред.). Сейчас идет чемпионат мира, и мы обратили внимание, что в Сети начинаются появляться видеоролики, где русские туристы с камерами подходят к таксистам представляются иностранцами, например, спрашивают у Ярославского вокзала, где Казанский вокзал, а таксисты отвечают, что 100 долларов доехать до этого вокзала», - сказал Акишин.

Он отметил, что активисты собираются начать проводить рейды уже на следующий неделе, а также таксистов будут проверять на наличие лицензий.

Ранее в ряде СМИ появилось сообщение, что болельщик из Саудовской Аравии в Москве отдал за такси от стадиона «Лужники» до гостиницы на проспекте Мира порядка 30 тысяч рублей.