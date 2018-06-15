РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. В одном из подъездов дома №4 по улице Авиаторов городского округа Люберцы во время ремонта подрядная организация по просьбам жителей провела художественное оформление, говорится в сообщении пресс-службы депутата Московской областной думы Дмитрия Дениско.

Пятнадцатого июня по поручению Дениско группа общественного контроля, возглавляемая заместителем секретаря политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Сергеем Черкашиным, совместно с помощниками депутата проверила ход ремонта в подъезде дома №4, корпус 2, по улице Авиаторов в Люберцах.

«Работы выполняет организация «МЖК Люберцы». По словам руководителя предприятия Ивана Курчигина, жалоб жителей на ремонт нет. Произведена штукатурка, шпатлевка и покраска стен и потолков. На 1 этаже подъезда провели капитальный ремонт, включая плиточное покрытие, отремонтировали и покрасили окна, заменили светильники. Все вопросы, связанные с ремонтом подъездов, согласовываются с жителями, в ремонтируемом подъезде провели художественное оформление», - говорится в сообщении.

Как уточнил главный инженер компании Николай Николаев, для полного окончания ремонта осталось установить только информационные стенды. Сроки работ не нарушены.