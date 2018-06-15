РИАМО – 15 июн. Сергей Головин, отец российского футболиста Александра Головина, опроверг информацию о якобы поступившем его сыну предложении от итальянского клуба «Ювентус».

Накануне состоялся первый матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Последние два гола удалось забить уже на последних секундах дополнительного времени. Героями игры стали Артем Дзюба и Александр Головин. Последний также стал автором двух голевых передач, позволив сначала Юрию Газинскому забить первый гол, а потом и Денису Черышеву улучшить счет еще на одно очко.

«Насчет интереса со стороны итальянского «Ювентуса» я ничего не знаю, никакого предложения не было, просто пишут. Да и Саша об этом не думает, он думает сейчас о чемпионате мира, об игре», - сказал Головин-старший в эфире Радио «Комсомольская правда».

Отец спортсмена считает, что его наследнику еще рано даже думать о переходе в европейский клуб, но если такое предложение поступит, то Головин-старший посоветует сыну соглашаться.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.