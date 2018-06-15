РИАМО - 15 июн. Бесплатные игровые зоны появились на станции Московского центрального кольца (МЦК) «Лужники» и в переходе со станции метро «Ленинский проспект» на станцию МЦК «Площадь Гагарина», они откроются 16 июня и будут работать до конца чемпионата мира по футболу FIFA, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Игровые зоны разместят в местах, где они не помешают проходу пассажиров. Основная площадка расположилась на третьем этаже станции МЦК «Лужники», еще одна — в переходе со станции метро «Ленинский проспект» на станцию МЦК «Площадь Гагарина», — сообщил первый заместитель начальника «Московского метрополитена» по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

В обеих зонах установят по два настольных футбола (кикер) и по одной площадке для футпула (напольный бильярд).

Кроме того, на станции «Лужники» разместят киберзону с 10 экранами — здесь можно поиграть в футбол на приставке, в одной игре смогут участвовать по два человека. Вход в игровую зону расположен справа от входа на станцию МЦК «Лужники», нужно подняться по лестнице.

«Каждый день с 12:00 до 17:00 в киберзоне будут проходить турниры. Чтобы принять в них участие, москвичам и гостям столицы нужно предварительно зарегистрироваться в самой киберзоне. Для этого потребуется только записать никнейм участника. Регистрация на турнир открыта с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 22:00», - говорится в сообщении.

Во время проведения турниров все желающие смогут наблюдать за игрой участников соревнований. В последние дни чемпионата в киберзоне состоится финальный турнир, в котором примут участие победители ежедневных игр. Победитель финальных соревнований получит специальный приз.

В дни матчей на Большой спортивной арене «Лужников» будут вводиться изменения в работу игровой зоны на МЦК, график работы разместят на сайте «Московского метрополитена» дополнительно.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.