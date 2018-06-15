РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. В городском округе Люберцы в 2018 году в рамках капитального ремонта на четырех многоквартирных домах установят вентилируемый фасад, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В пятницу председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Мособлдумы Игорь Коханый совместно с главой муниципалитета Владимиром Ружицким проинспектировали ход работ по установке вентилируемого фасада на доме №7 по улице Инициативная в Люберцах.

«В этом году в городском округе в рамках капитального ремонта на четырех многоквартирных домах установят вентилируемый фасад, один из них - на доме №7 по улице Инициативная. Решение о том, какой фасад будет у дома принимает Фонд капитального ремонта», - сказал Ружицкий.

По словам заместителя генерального директора АО «ЛГЖТ» (которое выступает генподрядчиком капремонта) Сергея Чикина, вентилируемый фасад стоит дороже, чем простой фасад и трудоемкости больше.

«Порядка 8 миллионов обойдется установка вентилируемого фасада данного дома №7 по улице Инициативная. Для его установки необходимы два-три месяца», - пояснил Чикин.

По информации Коханого, утепление вентилируемого фасада дает экономию тепла на 30% и, соответственно, уменьшает плату за отопление зимой. Вентилируемый фасад долговечный и красивый.

«Сегодня мы контролируем качество проведения работ в Люберцах. На мой взгляд, работы по установке фасада проводятся на высоком уровне», - заключил Коханый.