РИАМО – 15 июн. К третьему кварталу 2018 года в России произойдет ускорение инфляции, ее сближение с ранее прогнозированным уровнем в 4% будет происходить несколько быстрее, чем ожидалось, сообщает Газета.ru.

«Во втором квартале годовая инфляция пройдет минимальные значения и в третьем квартале начнет ускоряться. При этом с учетом уже реализовавшегося во втором квартале изменения текущих темпов роста цен сближение инфляции с уровнем 4% будет происходить несколько быстрее, чем прогнозировалось ранее», — говорится в сообщении ЦБ.

Ранее на сайте издания сообщалось, что с учетом произошедших внутренних и внешних изменений, годовая инфляция к концу текущего года составит 3,5-4%, а в 2019 году произойдет краткосрочное повышение до 4-4,5%. Отмечается, что темпы роста потребительских цен вернутся к 4% к началу 2020 года.