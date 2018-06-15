РИАМО – 15 июн. Банк России уточнил прогноз по динамике цен на нефть с учетом мирового роста, возможны альтернативные варианты развития ситуации, передает в пятницу Газета.ru.

Мировое повышение цен на топливо оказалось более значительным и устойчивым, чем ожидалось.

«В базовом сценарии теперь предполагается, что во втором квартале 2018 года средний уровень цен на нефть марки Urals составит около 72 доллара за баррель (в базовом сценарии мартовского Доклада закладывался уровень 62 доллара за баррель), а с третьего квартала он начнет плавно снижаться (в III квартале – до 67 долларов за баррель), выходя в среднесрочной перспективе на уровень 50 долларов за баррель», — говорится в сообщении.

С учетом высокого уровня неопределенности спроса и предложения на рынке энергоносителей, ЦБ рассматривает альтернативный сценарий с сохранением цен на нефть Urals в 70 долларов за баррель.