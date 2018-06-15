РИАМО – 15 июн. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается приравнять апартаменты к жилью, проект закона также подразумевает формирование правовых условий для восстановления нарушенных жилищных прав граждан, проживающих в апартаментах, сообщает в пятницу ТАСС.

«Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Александр Сидякин в пятницу внес в Госдуму на рассмотрение законопроект, где предлагается не только восстановить нарушенные жилищные права владельцев нынешних апартаментов, но и установить механизм перевода данных нежилых помещений в статус жилых помещений», - говорится в сообщении.

В пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях регулирования правового статуса многофункциональных домов и жилых апартаментов» поясняется, что проект разработан с целью определения правого статуса апартаментов, которого сейчас нет.

Кроме того, спрос на апартаменты в Москве и крупных городах России неуклонно растет, но порождает при покупке значительное количество проблем для граждан: невозможность регистрации по месту жительства в таких нежилых помещениях и необеспеченность заселяемых граждан объектами социальной инфраструктуры.

«Для определения юридического статуса уже построенных апартаментов и зданий с апартаментами законопроект предлагает установить правовой механизм перевода нежилых помещений, используемых для постоянного проживания граждан и расположенных в ранее построенных зданиях нежилого назначения, в жилые помещения на переходный период», - добавляется в материале.

Помимо этого, в законопроекте предлагается сформировать правовые условия для восстановления нарушенных жилищных прав граждан, проживающих в апартаментах, а также установить правовое регулирование для будущего строительства апартаментов и зданий с апартаментами. Также предлагается усилить городской контроль за такими объектами при последующей постройке и ликвидировать разрыв между фактическим и юридическим статусом апартаментов.