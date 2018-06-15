РИАМО - 15 июн. Покупатели в магазинах Duty Free в международном аэропорту «Шереметьево» могут получить скидку 10% при оплате покупок картой Mastercard, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«С 14 июня по 15 июля пассажиры международного аэропорта «Шереметьево» в магазинах Sheremetyevo Duty Free Heinemann в зонах вылетов терминалов B, D и E могут получить скидку 10% при оплате товаров картой Mastercard», - говорится в сообщении.

Скидка суммируется с другими акциями и специальными предложениями. Скидка не распространяется на табачные изделия и товары торговой марки BVLGARI категории «Аксессуары». Подробную информацию об организаторе акции, условиях ее проведения, сроках, месте и порядке предоставления скидок в рамках акции можно получить во всех магазинах Sheremetyevo Duty Free Heinemann, на сайте www.mastercard.ru.

Ассортимент магазинов включает в себя парфюмерию и косметику, алкоголь, табачные и кондитерские изделия, аксессуары, одежду, часы и ювелирные украшения.