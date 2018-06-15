РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В подмосковном Подольске разыскивают родственников красноармейцев, погибших в Австрии в 1945 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Представители международного военно-мемориального центра «Возвращенные имена» восстановили имена 78 уроженцев Московской области, павших и захороненных на территории Австрии в 1945 году. Среди них шестеро жителей Подольска. Главное управление социальных коммуникаций Московской области просит откликнуться родственников погибших советских воинов, захороненных как «неизвестные солдаты»», - говорится в сообщении.

Ищут родственников рядового гвардии Георгия Ивановича Смирнова, который родился в 1926 году и погиб 11 апреля 1945 года. Проживал в Подольске на проспекте Кагановича, дом №83, квартира №50. Мать — Марфа Федоровна Абрашина.

Среди разыскиваемых старший лейтенант Иван Сергеевич Павлов, родился в 1919 году, погиб 11 апреля 1945 года. Проживал в Подольске на улице Курская, дом №43. Отец — Сергей Иванович Павлов. Захоронен в Вене, в районе Зиммеринг.

Младший сержант Федор Васильевич Салататин, родился в 1925 году, погиб 25 апреля 1945 года. Проживал в Подольске, поселок Цементного завода, дом №25. Мать — Дарья Андреевна Салататина. Погиб в Вильхельмсбурге, Нижняя Австрия.

Гвардии рядовой Сергей Васильевич Понкратов родился в 1915 году, погиб 23 апреля 1945 года. Проживал в Подольске на улице Кагановича, дом №71, квартира 2. Жена Елена Ивановна Понкратова. Похоронен в Лилиенфельде, Нижняя Австрия.

Рядовой Семен Васильевич Турченинов, родился в 1906 году, погиб 24 апреля 1945 года. Проживал в Подольске, на фабрике №4, улица 1 Мая, дом №39, квартира 25. Жена — Матрена Михайловна Миняева. Похоронен в Мистельбахе, Нижняя Австрия.

Гвардии рядовой Егор Андреевич Беликов, родился в 1926 году, погиб 7 апреля 1945 года. Проживал в Подольском районе. Мать Ирина Никитична Беликова. Похоронен в Фезендорфе, Нижняя Австрия.

Родственников просят обращаться к главному эксперту отдела по взаимодействию с патриотическими организациями и военно-патриотического воспитания молодежи Государственного казенного учреждения Московской области «Центр обеспечения деятельности Общественной палаты Московской области и патриотического воспитания» Ирине Пелих по телефону 8(499)550-60-89 (добавочный 206).