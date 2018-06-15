РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 июн. Боец смешанных единоборств Джефф Монсон, который с недавнего времени живет и работает в подмосковном Красногорске, выразил надежду, что ему удастся поработать вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, говорится в видеообращении спортсмена, размещенном на странице администрации городского округа в «Инстаграм».

«Теперь я живу в России, тренирую детей, и я многое хочу для них сделать. То, что делает в этом направлении губернатор Андрей Воробьев, вызывает у меня огромное уважение. Это и внимание к здоровому образу жизни, и развитие спорта. Все для того, чтобы дети были счастливы. Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, мне удастся поработать с вами», – сказал Монсон.

Американский и российский спортсмен Джефф Монсон в конце мая получил гражданство России. 12 июня губернатор Андрей Воробьев вручил ему паспорт гражданина Российской Федерации. Спортсмен планирует баллотироваться в совет депутатов горокруга, он принял участие в праймериз партии «Единая Россия» в Красногорске.