РИАМО - 15 июн. Торгово-выставочный центр, состоящий из специализированных магазинов продуктов питания и товаров повседневного спроса, построили на улице Станционная в подмосковных Мытищах, объекту выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Объекту выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Здание готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник ведомства Артур Гарибян.

Центр предназначен для реализации пищевой продукции фермерских хозяйств и непродовольственных товаров для детей и взрослых. В здании также расположены предприятия общественного питания.

Площадь 5-этажного здания составляет 8879 квадратных метра. Здание оборудовано с учетом доступа для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроены пешеходные дорожки и парковочное пространство, установлены малые архитектурные формы.

«Главгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на объектах общественного назначения. К проверкам хода строительства торгово-выставочного центра привлекались специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Гарибян.

Финансирование происходит за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Торговый Дом «МООН».