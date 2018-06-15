РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. Более 100 упаковок детского питания общим объемом 200 килограммов раздали многодетным семьям городского округа Котельники в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сегодня (15 июня – ред.) порядка 35 семей, состоящих в нашей организации филиала «МногоМама Котельники», получили детское питание. Всего мы раздали 107 упаковок фруктового пюре общим объемом 200 килограммов. Выдача производилась в ДК «Белая Дача»», - сказала координатор филиала «МногоМама Котельники» Татьяна Авилова.

Она добавила, что 6 июля в городском округе стартует автопробег, организаторами которого являются филиал «МногоМама Котельники» совместно с центральным штабом в рамках проекта «Километры добрых дел». Участники организации на 10-12 машинах проедут по маршруту «Котельники – Тула – Задонск – Волгоград – Анапа». Протяженность пути составит 2 100 километров. Многодетным семьям из регионов России будет роздано около 3 тонн гуманитарной помощи.

«Хочу поблагодарить руководителей организации «МногоМама», в том числе координаторов филиала нашего городского округа, за неравнодушие, активность и желание помогать семьям с детьми, участвовать в жизни города. Считаю, что такие общественные организации необходимо поддерживать», - отметил врио главы Котельников Андрей Булгаков.

Филиал «МногоМама Котельники» начал работать на территории городского округа с апреля текущего года. За этот период оказана помощь не только многодетным семьям города, но и других муниципалитетов. К примеру, в начале июня прошел автопробег в рамках проекта «Километры добрых дел», в ходе которого более 3 тысяч килограммов гуманитарной помощи отправили многодетным семьям Рошаля и Шатуры.

В состав организации «МногоМама» входят более 53 тысяч семей по всей России, из них около 24 тысяч - из Москвы и Московской области. В городском округе более 100 семей находятся в составе организации.