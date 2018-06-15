РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. Лучших учителей физической культуры из Балашихи наградили грамотами управления по образованию администрации городского округа по итогам спартакиады школьников, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Награждение прошло в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Метеор» в микрорайоне Дзержинского, который открыли в марте 2018 года. В комплексе размещены бассейн площадью 25 на 13,5 метров, тренажерный зал, залы аэробики, единоборств, командных видов спорта и другие. В ходе мероприятия учителям рассказали о секциях, которые работают в спорткомплексе.

«Около 80 учителей физической культуры из Балашихи наградили грамотами управления по образованию администрации городского округа за активное участие в проведении ежегодной спартакиады школьников», - сказал директор центра дополнительного образования «Созвездие» Михаил Весельницкий.

Он добавил, что в спартакиаде принимали участие команды из всех школ Балашихи. Первое место занял балашихинский лицей, второе – гимназия №1, третье – школа №9. Призеров наградили кубками.

«Может быть нескромно, но мы уже на протяжении многих лет остаемся в лидерах по итогам спартакиады школьников. Сегодня для нас очередная победа. Честно, ответственно относились к своему делу. Мы ведем пропаганду здорового образа жизни. Школьники занимаются в секциях. Поэтому и победили. Наша специализация – это баскетбол, волейбол и шахматы», - сказала учитель физкультуры из балашихинского лицея Марина Анисимова.

Спартакиада школьников проводится более чем по 10 видам спорта: бегу, баскетболу, волейболу и другим. Ее организатор – центр дополнительного образования «Созвездие». Он был открыт в Балашихе в 2001 году. В нем занимается более тысячи детей по физкультурно-спортивному, краеведческому, естественнонаучному и художественному направлениям.