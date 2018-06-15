РИАМО - 15 июн. Компании «ДиП» и «Тендерхелп» станут новыми резидентами особой экономической зоны «Дубна», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«В ОЭЗ «Дубна» появится еще два новых резидента: ООО «ДиП» и ООО «Тендерхелп». Такое решение было принято на прошедшем 15 июня 2018 года очередном заседании Наблюдательного совета особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории города Дубны. Всего совет рассмотрел заявки от восьми организаций, претендовавших на получение статуса резидента ОЭЗ «Дубна», - говорится в сообщении.

ООО «ДиП» занимается разработкой уникального программного обеспечения в виде платформы, используемой для агрегации заявок на услуги спецтехники, заказа и поставки материалов и исполнителей данных услуг. Данный сервис предлагает сделать безопасной сделку для исполнителя, а для заказчика предлагает получить минимальную цену.

Разрабатываемым продуктом компании ООО «Тендерхелп» будет являться система комплексного сопровождения участников государственных торгов: оформление банковских гарантий, предоставление займов, кредитов, факторинга, полное тендерное сопровождение, клиентская аналитика.

«ОЭЗ «Дубна» - это территория, где должны появляться амбициозные, прорывные проекты. Поэтому министерство инвестиций и инноваций Московской области готово оказывать всестороннюю поддержку в дальнейшем развитии будущих резидентов. Компании, одобренные сегодня Советом, планируют разработку сложной высокотехнологичной продукции в особой экономической зоне. Объем инвестиций каждого резидента не превышает 30 миллионов рублей», - сказал зампред правительства Подмосковья – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Также на прошедшем заседании обсуждался вопрос о возобновлении строительства защитной дамбы с придамбовым дренажом для защиты Российского центра программирования и рассматривались вопросы, связанные со строительством объектов инфраструктуры ОЭЗ ТВТ «Дубна». Было принято решение о дальнейшем финансировании строительства в соответствии с запланированным объемом инвестиций около 3 миллиардов рублей.

На заседании наблюдательного совета присутствовали представители АО «ОЭЗ ТВТ Дубна», Федерального агентства водных ресурсов, Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области, Государственного учреждения по водному хозяйству по Московской области и члены наблюдательного совета.