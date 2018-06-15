РИАМО - 15 июн. Сотрудники бизнес-центра Loft Ville на Павелецкой набережной в Москве эвакуировались из здания из-за пожара, никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

По его словам, в 17:02 поступила заявка о возгорании в здании по адресу: Павелецкая набережная дом 2, строение 12.

«На втором этаже, предварительно складского помещения, произошло возгорание на площади 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших и погибших не поступало», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что возгорание было ликвидировано в 18:14, до прибытия спасательных подразделений сотрудники бизнес центра провели самостоятельную эвакуацию.