РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. В рамках первенства России среди команд III дивизиона футбольный клуб «Люберцы» 16 июня проведет домашний матч на стадионе «Торпедо» с ФК «Квант» из Обнинска, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Первая домашняя игра в рамках 10 тура первенства России среди команд III дивизиона, сезона 2018, пройдет на стадионе «Торпедо» 16 июня в 18:00. ФК «Люберцы» попытаются взять реванш у чемпиона прошлого сезона ФК «Квант» из Обнинска. Приглашаем всех болельщиков на игру поддержать любимую команду», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что после 9 туров ФК «Люберцы» находится на первой строчке в турнирной таблице среди 16 команд.

«У нашей команды по итогам 9 игр восемь побед, одна – ничья. Всего люберецкие футболисты заработали 25 очков», - добавил Ружицкий.