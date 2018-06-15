РИАМО - 15 июн. В Москве на Красной площади задержали болельщицу из Перу, которую поймали на карманной краже, сообщил РИАМО в пятницу член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

«Вчера на Красной площади задержали гражданку Перу на Красной площади за карманную кражу, она приехала на матч своей команды на чемпионате мира. Ее отправили в СИЗО на Петровку», - сказал Мельников.

Он уточнил, что вместе с коллегой Дмитрием Чугуновым они проверили условия содержания болельщицы в СИЗО, а также связались с посольством Перу, которое в свою очередь, связалось с судом.

«На условия содержания она не жалуется. Насилия к ней не применяли. Суд назначил ей арест на 2 месяца», - добавил Мельников.

Накануне в первом матче ЧМ-2018 сборная России обыграла футболистов из Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0. Первая игра чемпионата мира проходила на стадионе «Лужники», который вместил в себя 78 тысяч зрителей. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.