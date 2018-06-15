РИАМО - 15 июн. В подмосковном городском округе Бронницы 24 июня пройдет концерт в честь дня рождения аргентинского футболиста Лионеля Месси, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Бронницах во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018 расположилась сборная Аргентины. Футболисты проживают на спортивной базе СДЮСШОР имени Александра Сыроежкина.

«Праздничный концерт-поздравление с участием самодеятельных и профессиональных коллективов и солистов пройдет на нижней эстраде озера Бельское», - говорится в сообщении.

Выступления в честь дня рождения прославленного футболиста продлятся с 14 часов до 21 часа.

Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио.

Ранее на фасаде одного из домов в Бронницах появилось граффити с изображением Месси. Работа братьев Ерофееевых из подмосковного Красногорска уже снискала популярность на зарубежном ТВ.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. В Московской области проживают и тренируются девять сборных команд ЧМ-2018: Россия, Португалия, Иран, Франция, Перу, Аргентина, Мексика, Бельгия и Тунис.